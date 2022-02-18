В Петербурге проведут Международный книжный салон в середине мая

Власти Санкт-Петербурга планируют провести Международный книжный салон в середине мая. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие будет проходить на Дворцовой площади, заявил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.





«Мы предполагаем в середине мая проведение масштабного интересного Книжного салона, который пройдет на Дворцовой площади уже второй раз. Дальше откроются летом „Книжные аллеи“, которые примут всех петербуржцев и позволят представить новинки и авторские работы прежде всего писателей Санкт-Петербурга, молодых писателей. Это также станет для них удобной площадкой для позиционирования своего творчества», — сказал Рябовол на открытии фестиваля «Книжный маяк Петербурга».





Книжный салон будет проводиться в гибридном формате, так как «трансляции онлайн позволяют значительно расширить аудиторию мероприятия, сделать его поистине международным».





Главная тема — празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого.





Фото: Pixabay