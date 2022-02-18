Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Геннадия Юхтина

Народный артист России Геннадий Юхтин обладал умением глубоко прочувствовать эмоции своих героев и передать режиссерский замысел, память о нем сохранится в сердцах поклонников. Такое мнение выразила министр культуры Ольга Любимова.

«Прискорбной новостью для мира отечественного кинематографа стал уход из жизни народного артиста РФ Геннадия Гавриловича Юхтина. Зрители ценили его как яркого и разнопланового актера, наделенного щедрым талантом и неиссякаемой энергией. Геннадий Гаврилович обладал умением глубоко прочувствовать эмоции своих героев, удивительно точно передать режиссерский замысел», — говорится в телеграмме от имени министра, текст которой привели в пресс-службе Минкультуры.





Любимова подчеркнула, что добрая память об актере сохранится в сердцах поклонников, которые знают и любят его творчество. «Выражаю глубокие искренние соболезнования родным и близким Геннадия Гавриловича», — добавила министр.





Актер умер в пятницу, ему было 89 лет.





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