Вышел дебютный трейлер сериала о первых леди США

18.02.2022
Ролик по драматической антологии «Первая леди» опубликовали на официальном YouTube-канале Showtime.
Премьера проекта, который расскажет о супругах президентов США Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме, состоится 17 апреля.
В трейлере представили жизнь первых леди, которые разрываются между тем, чтобы соответствовать общественным ожиданиям, и тем, чтобы реализовать личные цели и желания.
В роли четы Рузвельт предстали Джиллиан Андерсон и Кифер Сазерленд, супругов Форд — Мишель Пфайффер и Аарон Экхарт, роли Мишель и Барака Обамы исполнили Виола Дэвис и О-Т Фагбенли.
Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир, снявшая «Птичий короб», «Серену», «Месть». Над сценарием работал Аарон Кули («Лучшие из худших выходных»), продюсированием занимались Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман и др.
Фото: кадр из трейлера сериала «Первая леди»