Вышел дебютный трейлер сериала о первых леди США

Фото: кадр из трейлера сериала «Первая леди»

Премьера проекта, который расскажет о супругах президентов США Элеоноре Рузвельт, Бетти Форд и Мишель Обаме, состоится 17 апреля.В трейлере представили жизнь первых леди, которые разрываются между тем, чтобы соответствовать общественным ожиданиям, и тем, чтобы реализовать личные цели и желания.В роли четы Рузвельт предстали Джиллиан Андерсон и Кифер Сазерленд, супругов Форд — Мишель Пфайффер и Аарон Экхарт, роли Мишель и Барака Обамы исполнили Виола Дэвис и О-Т Фагбенли.Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир, снявшая «Птичий короб», «Серену», «Месть». Над сценарием работал Аарон Кули («Лучшие из худших выходных»), продюсированием занимались Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман и др.