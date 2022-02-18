Студия «Мельница» определилась с прокатчиком мультфильма «БоксБалет»

18.02.2022
Студия анимационного кино «Мельница» нашла прокатчика для мультфильма «БоксБалет», который в 2022 году выдвинут на премию «Оскар». Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил режиссер картины Антон Дьяков.
«Я знаю, что студия „Мельница“ (на которой создавался мультфильм. — прим. ТАСС) нашла прокатчика <...> Я подробностей не знаю. Я знаю, что мысли есть, как это все донести лучшим образом. Вероятно, это отчетливо мы будем [понимать] после всех фестивально-оскаровских [событий]», — сказал Дьяков.
Кроме того, режиссер заявил, что не планирует создавать продолжение «БоксБалета», несмотря на открытый финал.
Мультфильм «БоксБалет» повествует об истории любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране. Лента уже была отмечена премией «Икар», а также признана лучшей в категории анимационных короткометражек на фестивале «Короче».
Фото: Pixabay