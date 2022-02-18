Пушкинский музей завершил первый этап исследований Троянской коллекции

18.02.2022
Специалисты изучили 65 ювелирных изделий, хранящихся в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Исследовательский проект Пушкинского музея по изучению предметов всемирно известной коллекции Генриха Шлимана является научным событием международного масштаба. Предметы из Трои, хранящиеся в ГМИИ, ранее не исследовали с помощью современных методов, отметили в пресс-службе.
На первом этапе исследовали 65 ювелирных изделий из 13 кладов. Специалисты детально сфотографировали предметы, измерили их элементы с помощью видеомикроскопа высокого разрешения, изучили состав металлов. Все работы провели бесконтактно. У каждого предмета появился цифровой паспорт с описанием, снимками и пробами металлов.
На втором этапе предполагается исследовать следующую партию предметов на основе полученных результатов. Специалисты изучат 65 экспонатов из собраний Пушкинского музея, музеев в Стамбуле и Филадельфии.
В ГМИИ хранятся 259 предметов из 13 кладов, обнаруженных Генрихом Шлиманом при раскопках Трои в 1873-м и 1878-1890-х годах. Среди них — украшения, фигурки, сосуды, топоры-молоты, хрустальные изделия. Многие предметы созданы из драгоценных металлов и камня.
Фото: Ghirlandajo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=633768