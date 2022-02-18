Работы Валерия Кошлякова представят в Музее архитектуры в Москве

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Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет новый проект классика русского современного искусства — «Валерий Кошляков. Domus maxima».Автор подготовил экспозицию специально для пространства Музея архитектуры в усадьбе XVIII-XIX веков в центре Москвы. В нее вошли более 60 живописных панно, объекты и видеоматериалы.«Темы, которые будут освещены на выставке, — соотношение классики и современности, современности как классики. Главное здание усадьбы Талызиных, в которой будет представлена выставка, как нельзя лучше подходит для размышлений художника о том, какое место в современной жизни занимает классическая культура и архитектура», — отметила директора музея Елизавета Лихачева.Экспозиция расположится в восьми залах музейной анфилады, посвященных разным темам: культурным символам Европы, архитектурным утопиям, интерьерам, русской архитектуре, модернизму, постмодернизму и др.