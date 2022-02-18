«Удивительную миссис Мейзел» закроют после пятого сезона

18.02.2022
Планы по завершению комедийно-драматического сериала о стендап-артистке раскрыли в Amazon Prime Video, сообщает Yahoo Entertainment.
Пятый сезон шоу «Удивительная миссис Мейзел» станет финальным, заявила глава киноподразделения Amazon Дженнифер Салке.
По ее словам, сериал «значит очень многое» для Amazon Prime Video. «Влияние его успеха будет ощущаться еще долго после релиза последнего сезона», — подчеркнула она.
Действие шоу разворачивается в конце 1950-х годов в США. В центре истории — домохозяйка, жена и мать Мириам Мейзел, которая внезапно начинает выступать со стендапами. В них она рассказывает об участи разведенной женщины, оставшейся с детьми, давлении и стереотипах своего времени, мечтах и других темах. Главную роль исполняет Рэйчел Броснахан, а роль ее менеджера — Алекс Борштейн.
«Удивительная миссис Мейзел» стала одним из самых популярных проектов Amazon Prime Video. Шоу собрало более 20 «Эмми», а также более 50 номинаций на эту премию.
В конце февраля 2022 года стартует четвертый сезон.
Фото: кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»