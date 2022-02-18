Пермская опера представила нового главного дирижера

18.02.2022

Пермская опера представила нового главного дирижера
За дирижерский пульт Пермского театра оперы и балета встал Мигран Агаджанян, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Главным дирижером и музыкальным руководителем Пермской оперы назначили 29-летнего Миграна Агаджаняна.

«Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классам оперно-симфонического дирижирования и фортепиано, обучался в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия (Рим). 

Основал Молодежный симфонический оркестр Петербурга, с которым выступает в России и Европе. Сотрудничает с Мариинским театром как дирижер и солист. Дебютировал за пультом Пермской оперы в январе 2022 года.

Мигран Агаджанян сменил в должности Артема Абашева. 

Фото: pixabay