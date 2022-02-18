Пермская опера представила нового главного дирижера

18.02.2022
За дирижерский пульт Пермского театра оперы и балета встал Мигран Агаджанян, сообщается в телеграм-канале учреждения.
Главным дирижером и музыкальным руководителем Пермской оперы назначили 29-летнего Миграна Агаджаняна.
«Дирижер, певец и пианист Мигран Агаджанян принадлежит к числу наиболее одаренных российских музыкантов молодого поколения», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова по классам оперно-симфонического дирижирования и фортепиано, обучался в оперной студии Национальной академии Санта-Чечилия (Рим).
Основал Молодежный симфонический оркестр Петербурга, с которым выступает в России и Европе. Сотрудничает с Мариинским театром как дирижер и солист. Дебютировал за пультом Пермской оперы в январе 2022 года.
Мигран Агаджанян сменил в должности Артема Абашева.
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