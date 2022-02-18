Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал влияние фильмов Marvel на кинематограф

18.02.2022
Режиссер «Крестного отца» высказался по поводу однообразности киновселенной Marvel и других современных блокбастеров в интервью GQ.
По мнению Фрэнсиса Форда Копполы, «Марвел» создает монотонные супергеройские экшены, которые воспроизводят один и тот же шаблон, распространяя свое влияние на другие блокбастеры.
«Раньше были студийные фильмы. Теперь есть картинка от Marvel — это один прототип фильма, который воссоздается снова и снова, снова и снова, чтобы выглядеть по-разному», — сказал он.
Постановщик полагает, что сегодня даже интересные студийные кинокартины, снятые талантливыми режиссерами, становятся похожими друг на друга. В пример он привел «Дюну» Дени Вильнёва и «Не время умирать» Кэри Фукунаги.
По мнению режиссера, в этих фильмах присутствует «один и тот же материал, который авторы обязаны воплощать, если хотят оправдать бюджет». Коппола подчеркнул: создание фильмов связано с рисками, что и делает кино интересным.
Сейчас он работает над фантастической драмой «Мегаполис», главную роль в которой исполнит Зендея (последняя трилогия «Человек-паук», «Дюна»). Съемки планируют начать предстоящей осенью.
Фото: pixabay