В Москве могут увековечить память Геннадия Юхтина

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По его словам, если предложения увековечить память заслуженного артиста России Геннадия Юхтина поступят, то депутаты рассмотрят их.«Посмотрим, какие будут предложения от Союза кинематографистов, от друзей и родственников», — отметил парламентарий.Он подчеркнул, что Геннадий Юхтин «достоин, чтобы его помнили, но это всё будет позже».Народный артист России ушел из жизни 18 февраля на 90-м году жизни. Он умер в больнице, куда его госпитализировали с ковидом.Геннадий Юхтин (1932-2022) известен по актерским работам в фильмах «Акваланги на дне», «Дело Румянцева», «Неуловимые мстители» и многим другим ролям.