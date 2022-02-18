Пятый сезон «Очень странных дел» станет финальным

Фото: кадр из сериала «Очень странные дела»

Накануне стало известно, что четвертый сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix в двух частях — 27 мая и 1 июля 2022 года. После этого создатели шоу Мэтт и Росс Дафферы рассказали, что научно-фантастический сериал продлен на пятый последний сезон. Они подчеркнули, что завершат историю так, как хотели.По их словам, финальную арку «Очень странных дел» они спланировали еще семь лет назад. Шоураннеры предполагали, что сериал будет состоять из четырех-пяти сезонов. История оказалась объемной, поэтому она не уместилась в четыре сезона. Однако финал уже близок, добавили Дафферы.Авторы отметили, что мир «Очень странных дел» масштабен и не исчерпывается приключениями подростков. Они не исключают создание других проектов в этой вселенной.