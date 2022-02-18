Warner Bros. опубликовала дебютный трейлер байопика «Элвис»

18.02.2022
Ролик по биографическому фильму о короле рок-н-ролла можно увидеть на официальном YouTube-канале кинокомпании.
Кинокартина с Остином Батлером и Томом Хэнксом в главных ролях выйдет в широкий прокат 14 июля.
В ролике показали начало творческого пути Элвиса, который самозабвенно танцевал в детстве. При первом появлении на сцене зрители, смеявшиеся над ним, умолкают, когда он начал петь. Тогда же молодого певца заметил Том Паркер, ставший его менеджером. Сквозь призму их сложных отношений покажут путь Элвиса Пресли — от военной карьеры до покорения музыкального олимпа.
Байопик снял номинант «Оскара» Баз Лурманн, выступивший режиссером «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж». Роль легендарного короля рок-н-ролла исполнил Остин Батлер («Однажды... в Голливуде»), а роль менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана»). Вместе с ними в фильме сыграли Хелен Томсон, Оливия Деджонг, Ричард Роксбург, Келвин Харрисон и др.
Фото: кадр из трейлера фильма «Элвис»