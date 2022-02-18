В 2021 году число обращений к объектам НЭБ превысило 30 млн

18.02.2022
В Минкультуры России прошло заседание межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки (НЭБ), сообщили в пресс-службе министерства.
На встрече обсудили ключевые показатели эффективности НЭБ, реализацию плана ее развития с учетом критериев оценки эффективности, а также перспективы развития Единого российского электронного пространства знаний (ЕРЭПЗ) на базе НЭБ.
В 2021 году удалось не только выполнить ключевые показатели эффективности НЭБ, утвержденные кабмином, но и превысить некоторые из них, подчеркнула замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова.
«Количество обращений к объектам НЭБ за 2021 год составило 30,1 млн — в 3 раза больше целевого показателя (целевое значение 10,6 млн). Общее количество доступных читателям объектов — 5,36 млн, при этом целевое значение было 4,761 млн объектов», — уточнила она.
Касаясь ЕРЭПЗ, замминистра заявила о готовности начать его формирование на базе НЭБ. Среди ключевых принципов построения пространства она назвала объединение платформенных продуктов, являющихся источниками проверенной информации; однородность и полноту контента; связь продуктов сквозной аутентификацией через ЕСИА и обмен данными между ними с помощью протоколов взаимодействия API; агрегацию информации из платформенных продуктов и поисковую выдачу по запросам пользователей на портале НЭБ. В результате должна быть предоставлена тематическая и фактографическая информация на основе достоверных данных из доверенных источников.
По словам замминистра, портал НЭБ объединяет информацию из платформенных продуктов, хранит метаданные, обеспечивает их энциклопедическую систематизацию и связывание, реализует поиск и навигацию с помощью ИИ. По сути, НЭБ выступает аналогом поисковиков, который ищет данные не по всем источникам, а только по проверенным платформам в составе ЕРЭПЗ.
Ольга Ярилова предложила обсудить на следующем заседании предложения по включению в пространство знаний двух платформ: «НЭБ.Дети» и «Знания».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ