Писательница Кира Сошинская умерла в 88 лет

18.02.2022
Вдова писателя-фантаста Кира Булычева ушла из жизни 18 февраля, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, Кира Сошинская скончалась на 89-м году жизни в своей квартире в Москве. Предварительной причиной смерти он назвал острую сердечно-сосудистую недостаточность.
Информации о прощании и похоронах пока не поступало.
Кира Сошинская (1933-2022) — писательница, переводчица и художница, иллюстрировавшая книги супруга Кира Булычева (Игоря Можейко), серию «Зарубежная фантастика» издательства «Мир» и другие издания. Получила архитектурное образование, проектировали разные объекты в Москве, работала главным художником издательства «Мир».
Среди ее фантастических произведений — «Подводный бык», «Сокровище пещеры», «Бедолага», «Космотехника», «Федор Трофимович и мировая наука».
Фото: pixabay