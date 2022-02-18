Господдержку игровых фильмов увеличили до 100 млн рублей

Минкультуры России объявило о начале отбора организаций кинематографии на предоставление субсидий на производство национальных фильмов, сообщили в пресс-службе ведомства.





21 февраля стартует прием заявок , который продлится до начала мая в зависимости от направления поддержки. Кинокартины, которые получат субсидии, планируют выбрать к июню.





Конкурс на предоставление субсидий национальным фильмам ежегодно проводится по трем направлениям: игровое, документальное и анимационное кино. В 2022 году в игровом кино отберут авторские, экспериментальные, социально значимые, детские и дебютные ленты, а также кинопроекты миноритарной копродукции. В доккино — короткометражные, полнометражные, научно-популярные, дебютные картины и миноритарную копродукцию. В анимации — короткометражки, сериалы и проекты совместного производства с миноритарным участием России.





В этом году впервые единый максимальный размер субсидии для игровых фильмов составит 100 млн рублей на проект. Ранее на производство авторского фильма выделяли суммы до 50 млн рублей, что было меньше субсидий для детских и социально значимых лент (до 70 млн рублей). Кроме того, увеличен максимальный размер поддержки игрового дебютного фильма с 30 до 50 млн рублей.





Другим нововведением 2022 года стал отбор на завершение производства игровых фильмов для поддержки проектов, у которых завершились или завершаются съемки. Они могут претендовать на субсидию до 30 млн рублей на проект.





В этом году для всех проектов в игровом кино, дебютов полнометражных и научно-популярных фильмов пройдут очные защиты, которые будут транслировать в прямом эфире на сайте Минкультуры. Питчинги для анимационных сериалов пройдут впервые.





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