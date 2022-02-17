Студия Paramount анонсировала новый «Звездный путь»

17.02.2022
К своим ролям вернутся Крис Пайн, Зои Салдана, Закари Куинто и другие звезды перезапуска научно-фантастической франшизы Star Trak. Об этом сообщили на презентации проектов кинокомпании.
По словам исполнительного продюсера проекта Дж. Дж. Абрамса, команда «усердно работает» над новым фильмом по «Звездному пути». Съемки планируют начать в конце этого года с привлечением основного актерского состава последних кинокартин. В четвертой части представят новых персонажей, которые помогут вывести серию космических блокбастеров на новый уровень, добавил он.
Актеры Крис Пайн, Закари Куинто, Зои Салдана, Саймон Пегг, Карл Урбан и Джон Чо, сыгравшие экипаж исследовательского звездолета «Энтерпрайз», еще не подписали контракты со студией, однако Paramount намерен вернуть их.
Режиссером фильма выступит Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»), сценарий дорабатывают Джош Фридман («Аватар 2») и Кэмерон Сквайрс («Крайний космос»),
В 2009 году вышел первый фильм перезагрузки франшизы «Звездный путь», в 2013-м — «Стартрек: Возмездие», в 2016-м — «Стартрек: Бесконечность».
Фото: кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»