Warner Bros. заявила о сохранении прав на экранизацию «Властелина колец»

Переговоры об урегулировании разногласий в выполнении обязательств Warner Bros. по сохранению лицензии ведутся с Тhe Saul Zaentz, владеющей правами на произведения Дж. Р.Р. Толкина, заявили источники Variety.





По словам представителя студии Warner Bros., ее дочерняя компания New Line Cinema сохраняет за собой права «на театральные фильмы, как живые, так и анимационные, уже более двух десятилетий». В настоящее время она работает над аниме «Властелин колец: Война Рохиррима».





Заявление о сохранении лицензии на экранизацию трилогии Толкина появилось после слухов о том, что права на экранизации «Хоббита» и «Властелина колец» выставят на аукцион.





В последние недели The Saul Zaentz пыталась продать портфель прав на произведения британского писателя, включающий права на любое использование «Властелина колец» и «Хоббита» в фильмах, видеоиграх, мерчендайзинге, мероприятиях и др. Основатель компании Сол Зэнц приобрел их в конце 1960-х годов.





С конца 1990-х годов Warner Bros. владеет долгосрочной лицензию на обе трилогии Толкина. Сейчас студия отстаивает сохранение своих прав перед Zaentz Co.





Фото: кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»