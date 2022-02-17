В пространстве Cube.Moscow начнут работать 8 новых выставок

Около восьми новых выставок откроются в пространстве арт-платформы Cube.Moscow 26 февраля. Об этом рассказали ТАСС организаторы.

«Двадцать шестого февраля 2022 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow открываются восемь новых выставок. В большом зале Arts Square Gallery представит персональную выставку петербургского художника Виктора Забуги «Я в Москве». Также откроется выставка NFT-искусства SHIP: Future Artists Tokyo 2022, созданная на основе работ, представленных в коллекции японской NFT-платформы FAT», — отметил собеседник агентства.





Организаторы добавили, что на диджитал-выставке продемонстрируют работы 24 японских художников.





Также Gallery Shtorm привозит в Москву выставку швейцарского художника Конора Маккриди Moscow Blues, посвященную столице.





«В галерее «Алиса» откроется первая персональная выставка Ксении Финогеевой Indoor Warriors. На ней будут представлены живописные холсты, в которых художница изображает застывших, словно во сне, «воинов», вырванных из их повседневной жизни. В стенде Arts Square Gallery откроется выставка художника, основателя ленинградской группы «Митьки» Александра Флоренского», — уточнил собеседник агентства.





Кроме того, галерея «КультПроект» покажет проект «Свет Фавора». Это цикл работ Владимира Наседкина под названием «Фаворский свет. Созвездия горы».





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