В программу кинофестиваля «Циолковский» включен показ 80 фильмов

Отборочный комитет внес 80 картин в программу международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», который состоится в Калуге с 12 по 16 апреля, пишет ТАСС.

В общей сложности на участие было подано 2000 заявок из 26 стран мира, заявила пресс-служба горуправы Калуги.





«В программу фестиваля войдет 80 фильмов, в том числе полнометражные, анимационные, короткометражные, документальные фильмы из 26 стран мира. Помимо конкурсных показов, будут представлены программы полнокупольного кино и документальных фильмов студии «Роскосмос», лекции, мастер-классы и творческие встречи с космонавтами, кинематографистами, учеными, представителями космической отрасли», — говорится в сообщении.





Также в программу включили ретроспективный показ фильмов, посвященных 165-летию со дня рождения основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, 115-летию со дня рождения главного конструктора ракетной техники СССР Сергея Королева, 90-летию со дня рождения Андрея Тарковского.





Фестиваль «Циолковский» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, ГК «Роскосмос», правительства Калужской области, администрации города Калуги, коммерческих и общественных организаций.









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