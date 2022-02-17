Рон из «Гарри Поттера» снимется в хоррор-триллере М. Найта Шьямалана

Британский актер Руперт Гринт присоединился к касту фильма «Стук в хижине», выход которого запланирован на следующий год. Об этом сообщает Deadline.





По информации издания, договор о съемках в новом фильме американского режиссера М. Найта Шьямалана подписал не только Руперт Грин (фильмы о Гарри Поттере), но и Никки Амука-Бёрд («Доктор Кто: Дважды во времени»). Они присоединились к Дэйву Батисте («Стражи Галактики»), участвующему в проекте.





Гринт и Шьямалан уже сотрудничали — актер снялся в сериале «Дом с прислугой», который режиссер снял для стриминга Apple TV+. В январе вышел третий сезон хоррор-шоу. Амука-Бёрд тоже сотрудничала с постановщиком — в триллере «Время».





Сюжет хоррор-триллера пока не раскрывается, но дата премьеры уже названа — «Стук в хижине» планируют выпустить в кинотеатрах 3 февраля будущего года.





Известно, что М. Найт Шьямалан будет не только режиссером фильма, он также выступит сценаристом и продюсером проекта.





Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»