В «Художественном» состоится российская премьера фильма «История моей жены»

Российская премьера фильма «История моей жены» состоится 1 марта в кинотеатре «Художественный» в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

«Первого марта 2022 года в 19:00 в Большом зале состоится российская премьера фильма Ильдико Эньеди «История моей жены» с Леа Сейду и Луи Гаррелем в главных ролях. Картину представит программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Режиссер картины записала видеообращение специально для зрителей «Художественного». Событие пройдет при поддержке Института Листа — Венгерского культурного центра в Москве и прокатной компании «Русский Репортаж», — уточнил собеседник агентства.





Показ состоится на языке оригинала с русскими субтитрами. В прокат лента выйдет 3 марта, а с 4 апреля будет эксклюзивно доступна на сервисе Wink.





«История моей жены» — костюмно-любовный кинороман из эпохи 1920-х годов. В основу фильма легла книга «История моей жены. Записки капитана Штэрра» классика венгерской литературы, лауреата Нобелевской премии Милана Фюшта.





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