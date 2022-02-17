Мариинский театр подготовил программу в «Зарядье»

Мариинский театр подготовил для зрителей интересную программу в «Зарядье». Об этом говорится в пресс-релизе театра.

24 февраля гостей и жителей Москвы ждет незабываемый вечер с ярким названием «Чувства и танцы». Молодые хореографы Мариинского театра представят серию балетных спектаклей, которые с первых секунд окунут зрителя в атмосферу невероятной пластики и ритма.





В первом отделении публику порадует одноактный балет — «Бык на крыше» на музыку Дариюса Мийо в хореографии Владимира Варнавы. Мелодии, ставшие основой спектакля, композитор написал под впечатлением от путешествия в Бразилию. У Владимира идея постановки родилась в Мексике, где его поразило отношение местных жителей к смерти — светлое и даже веселое. Хореограф задумал показать карнавал в аду: там танцуют черти, люди, и сама смерть пускается в пляс.





Второе отделение откроет номер Александра Сергеева «Не вовремя» на музыку Эйтора Вила-Лобоса. «Изначально я поставил перед собой цель не просто связать движения, а сделать целостную форму и постараться избежать диссонанса на сцене. Процесс постановки получился захватывающим, хотя и волнительным экспериментом для меня», — делится хореограф.





Зрители также смогут увидеть работу Ильи Живого «A Flashback». Представленный в Лондоне в 2018 году, а затем не раз входивший в программы гастролей балетной труппы номер на музыку Арво Пярта будет показан и на столичной сцене.





В третьем отделении — балет Максима Петрова на музыку Настасьи Хрущевой «Русские тупики II». Спектакль — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» (2021) за лучшую работу хореографа и лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (2021) в категории «Лучший балетный спектакль малой формы».





На сцену Московского концертного зала «Зарядье» в этот вечер выйдут музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра, ведущие солисты балетной труппы и молодые артисты. Партии для фортепиано исполнят Эдуард Кипрский и Настасья Хрущева.





25 февраля пройдет концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра под управлением Лоренца Настурики-Гершовичи. Музыканты, играющие на уникальных старинных инструментах, привезут в столицу новую интересную программу.





В этот вечер для зрителей прозвучат произведения Йозефа Гайдна: Симфония № 45 фа-диез минор («Прощальная») и Концертная симфония для гобоя, фагота, скрипки и виолончели с оркестром. Солисты — Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка), Алексей Федоров (гобой), Родион Толмачев (фагот), на виолончели сыграет приглашенный музыкант Джонатан Роузман, который в 2012 году завоевал II премию на Национальном конкурсе виолончелистов в Амстердаме, а в 2015 году получил VI премию на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского в Москве.





Во втором отделении будет исполнена музыка Астора Пьяццоллы — аргентинского композитора второй половины XX века, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки.





Концерт пройдет при поддержке Департамента культуры города Москвы.





Фото: пресс-служба