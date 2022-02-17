Академия Н.С. Михалкова проведет спецпоказ лучших короткометражных фильмов в Доме кино

Лучшие работы выпускников и слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова, созданные за время обучения, покажут 3 марта 2022 года в Белом зале Центрального дома кинематографистов. Об этом говорится в пресс-релизе Академии.

Фильмы были сняты в рамках специального курса Владимира Аленикова «Режиссура жанрового кино». В программе вечера: «Включение» (2016, реж. Оксана Белоусова), «Измены» (2017, реж. Станислав Сапачев), «Крыша» (2017, реж. Любовь Князева), «Идеальный конец Светы» (2017, реж. Инна Сопина), «Однажды в общежитии» (2019, реж. Дмитрий Могучев), «Постфактум» (2020, реж. Юлия Богатова), «Кастинг» (2021, реж. Александра Винниченко), «Человек-сыр» (2021, реж. Руслан Римович).

«Нам есть чем гордиться и что показать. Для вечера в Доме кино я отобрал работы разных лет – что было совсем непросто: хочется показать побольше и поразнообразнее. Поскольку все представленные работы снимались как минимум в трех разных жанрах, то зрители увидят и драмы, и триллеры, и мюзиклы, и комедии, и даже фильмы, сделанные в таком редком жанре, как фильм-нуар. Полагаю, аудитория будет вполне удовлетворена. Мы планируем не просто показать работы, но и обсудить их со зрителями при участии самих авторов фильмов», – отмечает руководитель курса Владимир Алеников.

По результатам показа пройдет совместное обсуждение кинокартин.

Фото: пресс-служба Академии