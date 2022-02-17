Вышел первый трейлер комедийного сериала о джентльмене-пирате

Дебютный ролик по шоу «Наш флаг означает смерть» опубликовали на официальном YouTube-канале стриминговой платформы HBO Max.





«Наш флаг означает смерть», основанный на реальной истории, дебютирует на сервисе 3 марта.





В ролике представили галантного английского джентльмена, который осваивается в роли капитана пиратского судна. Он пытается завоевать уважение команды, для чего ему приходится отказаться от личной библиотеки, шикарной сервировки стола и других привычных вещей.





Шоу основано на истории англичанина Стида Боннета (1688-1718), родившегося в состоятельной семье и унаследовавшего именье, однако решившего стать пиратом. Команда корабля не рвалась исполнять его приказы, поэтому после встречи со знаменитым пиратом Черной бородой он попросил его временно возглавить судно.





Пилотную серию снял новозеландский режиссер Тайка Вайтити («Тор: Рагнерёк», «Кролик Джоджо»). Он также сыграл Черную бороду. В роли джентльмена-пирата — Рис Дарби («Реальные упыри»). В проекте также задействовали Кристиана Нейрна, Лесли Джонса, Фреда Армизена и др.





Фото: кадр из трейлера сериала «Наш флаг означает смерть»