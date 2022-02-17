Музей Мирового океана представил новый образовательный проект

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Генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова рассказала об учреждении как центре по сохранению морского наследия. Соответствующий доклад она представила на научной школе «Плавучий университет — 2022» в Калининграде.«В сентябре 2022 года учреждение культуры станет партнером новой образовательной программы — магистратуры БФУ им. И. Канта «Морское природное и культурное наследие», которая реализуется также в сотрудничестве с СевГУ, АО ИО РАН», — говорится в сообщении министерства.В рамках обучения студенты освоят законодательство в области экологии, охраны природного и культурного наследия, приобретут навыки использования IT и геоинформационного моделирования, в том числе с целью изучения и учета морского наследия и его включения в морское пространственное планирование.Кроме того, студенты изучат вопросы устойчивого развития применительно к прибрежно-морским антропоприродным системам и объектам природного и культурного наследия, оценке их туристического потенциала, реставрацию объектов подводного наследия, сохранение и музеефикацию морского природного и культурного наследия, а также их экологические аспекты.Мероприятия «Плавучего университета — 2022» в онлайн- и офлайн-режиме прошли в Москве, Астрахани, Владивостоке, Калининграде и Севастополе. Работу научной школы в Калининграде посвятили вопросам современной океанологии, а также сохранению и изучению морского наследия.