Ушла из жизни реставратор Старой Ладоги и Троицкого собора в Петербурге Ирина Воинова

Почетный реставратор Ирина Воинова, участвовавшая в воссоздании крепости Старой Ладоги, Гатчинского дворца и Свято-Троицкого Измайловского собора в Петербурге, умерла на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга.

«16 февраля 2022 года скончалась Ирина Леонидовна Воинова, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга I степени. Союз реставраторов Санкт-Петербурга приносит соболезнования семье, друзьям и коллегам Ирины Леонидовны Воиновой. Светлая память», — говорится на официальной странице организации в сети «ВКонтакте».





В 2005 году Ирина Воинова была награждена нагрудным знаком Министерства культуры «За высокие достижения», в 2015 году — знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени.





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