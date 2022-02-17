Затянувшиеся из-за пандемии съемки приквела «Игры престолов» завершились

Окончание съемок сериала «Дом дракона» подтвердил директор по контенту телесети HBO и стриминга HBO Max Кейси Блойс в комментарии Deadline.





Теперь представители HBO обсуждают с производственной командой проекта дату премьеры. Ранее компания не анонсировала выход сериала из-за проблем в производственном процессе, возникших вследствие антиковидных ограничений, пояснил собеседник издания.





По его словам, дату релиза «Дома дракона» назовут в ближайшее время. Ожидается, что сериал дебютирует до конца этого года.





«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина. Действие сериала развернется за 200 лет до событий «Игры престолов».





Над проектом работают режиссер Мигель Сапочник, сценарист Райан Кондал, композитор Рамин Джавади, автор литературного первоисточника и др. В каст вошли Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит и другие актеры.





По словам Кейси Блойса, в настоящее время на стадии ранней разработки находятся несколько спин-оффов «Игры престолов», некоторые из них могут быть реализованы.





Фото: кадр из тизера сериала «Дом дракона»