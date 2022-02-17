В устав Театра имени Евгения Вахтангова внесли изменения

17.02.2022
Инициатором обновления документа выступил художественный руководитель театра Римас Туминас, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Новую редакцию устава Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова утвердило Министерство культуры РФ. Нововведения, внесенные в структуру управления учреждением, не скажутся на работе сотрудников, отметили в пресс-службе.
Теперь ведомство будет заключать контракт с директором театра, который получил право назначать художественного руководителя. С худрука сняли все административные задачи — он сможет полностью сосредоточиться на творческой работе.
Римас Туминас остается в должности худрука, а Юрий Бутусов — в должности главного режиссера. Обновленный устав технически разграничивает их полномочия.
«Предыдущая версия устава утверждена более 10 лет назад, а за указанный период произошли значительные изменения в работе как театрального менеджмента, так и отечественных театров в целом», — говорится в сообщении.
Фото: A.Savin — собственная работа, FAL,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=77505252