В устав Театра имени Евгения Вахтангова внесли изменения

Фото: A.Savin — собственная работа, FAL,

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Новую редакцию устава Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова утвердило Министерство культуры РФ. Нововведения, внесенные в структуру управления учреждением, не скажутся на работе сотрудников, отметили в пресс-службе.Теперь ведомство будет заключать контракт с директором театра, который получил право назначать художественного руководителя. С худрука сняли все административные задачи — он сможет полностью сосредоточиться на творческой работе.Римас Туминас остается в должности худрука, а Юрий Бутусов — в должности главного режиссера. Обновленный устав технически разграничивает их полномочия.«Предыдущая версия устава утверждена более 10 лет назад, а за указанный период произошли значительные изменения в работе как театрального менеджмента, так и отечественных театров в целом», — говорится в сообщении.