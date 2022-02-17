«Миротворец» Джеймса Ганна вернется во втором сезоне

Спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» по комиксам DC официально продлили, сообщил в Twitter шоураннер и режиссер сериала Джеймс Ганн.





Детали проекта и дата выхода пока не названы. Известно, что Джон Сина вернется к роли главного героя шоу Кристофера «Миротворца» Смита — пацифиста и патриота, который ради мира готов убивать.





Джеймс Ганн поблагодарил Джона Сину и весь актерский состав, исполнительного продюсера Питера Сафрана и всю съемочную группу, а также стриминг HBO Max и всех зрителей комедийного экшена.





Миротворец дебютировал в комиксах Charlton в 1966 году, позже права на персонажа выкупила DC Comics. В кино герой впервые появился в «Отряде самоубийц: Миссия навылет» (2021), а в сольном сериале — в январе 2022-го на стриминговой платформе HBO Max. Последний восьмой эпизод покажут 18 февраля.





Фото: кадр из сериала «Миротворец»