Филармонические сезоны расширят в год 150-летия Сергея Рахманинова

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Юбилейный сезон открылся 2 сентября 2021 года концертом ансамбля современной музыки Ensemble intercontemporain (Франция). 29 января, в день 100-летия Московской филармонии, прошли два главных концерта сезона — в Большом зале консерватории и Зале Чайковского.Алексей Шалашов также рассказал об итогах «Всероссийских филармонических сезонов» в 2021 году. В рамках проекта провели 311 концертов в 74 городах 55 регионов РФ. Их участниками стали 28 коллективов, а также более 50 музыкантов, солистов и дирижеров. На концертах побывали более 100 тысяч человек.Ольга Любимова предложила расширить проект в честь 150-летия композитора Сергея Рахманинова, которое отметят в следующем году.«Благодаря проекту слушатели всей России могут соприкоснуться с искусством выдающихся музыкантов. Это отличный шанс посетить выступление ведущих российских солистов с региональными оркестрами на площадках региональных филармоний», — подчеркнула она.Глава министерства поддержала идею директора филармонии, предложившего сделать акцент в репертуаре на произведениях русского классика, чтобы молодые артисты могли реализовать свой потенциал и расширить географию выступлений.