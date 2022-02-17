Лучшей короткометражкой Берлинале стал «Трэп» Анастасии Вебер

Фильм, снятый дебютанткой из Петербурга, получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля в конкурсе короткого метра. Об этом объявили на церемонии награждения, транслировавшейся в прямом эфире.





Короткометражный фильм «Трэп» — дипломная работа Анастасии Вебер, снятая в Санкт-Петербургской школе нового кино.





Жюри Берлинале отметило, что режиссера наградили за «умение мастерски передать ритм жизни молодых людей». Вебер поблагодарила экспертов за присуждение престижной награды.





По ее словам, трэп — это «образ жизни и манера экстремального чувствования, которым живет большинство юных ребят в каждом уголке России».





«Трэп — это когда ты уже давно должен был сдохнуть, но еще по какой‑то причине жив. Когда чувствуешь слишком остро и живешь, выбрав в качестве ориентира свою внутреннюю правду и страсть», — отметила она (цитата по «Афиша Daily»).





Лучшим полнометражным фильмом Берлинале-2022 стала драма «Алькаррас» Карлы Симон (Испания), получившая «Золотого медведя». Хон Сан-су (Южная Корея) удостоился «Серебряного медведя» за «Фильм писательницы». Он разделил награду с Натальей Лопес Галлардо (Мексика), снявшей «Одеяние самоцветов». Лучшим режиссером признали Клер Дени (Франция) с картиной «Обе стороны лезвия».





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