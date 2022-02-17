Режиссер «Анчартед» Рубен Фляйшер намерен снять сиквел фильма

17.02.2022
Режиссер «Анчартед: На картах не значится» Рубен Фляйшер объявил, что у ленты большой потенциал для съемок сиквела. Об этом сообщает «Культуромания».
Фляйшер задумал продолжение уже на этапе монтажа первого фильма. Но судьба франшизы будет зависеть от фанатов, отметил он.
«Когда ты год проводишь в монтажной комнате, по крупицам создавая картину, трудно не задумываться о других возможных приключениях этих парней», — подчеркнул режиссер.
Мировая премьера «Анчартед: На картах не значится» прошла на прошлой неделе. Главные роли в блокбастере исполнили Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас, София Тейлор Али, Тати Габриэль и другие актеры.
Фото: Pixabay