Вышел трейлер спин-оффа антигеройского сериала «Пацаны»

16.02.2022
Ролик по мультсериалу The Boys: Diabolical опубликовали на официальном YouTube-канале стриминга Amazon Prime Video.
Премьера анимационного сериала-антологии «Пацаны: Осатанелые» состоится 4 марта. На платформе Amazon Prime Video покажут восемь серий.
В роли Хьюи Кэмпбелла вернулся Саймон Пегг («Звездный путь», «Зомби по имени Шон»). В проекте также задействованы Джанкарло Эспозито, Сет Роген, Аквафина, Киран Калкин, Кристиан Слэйтер и другие артисты.
The Boys: Diabolical — спин-офф антигеройского шоу «Пацаны», дебютировавшего в 2019 году. Оригинальный сериал основан на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Его действие разворачивается в мире, где люди со сверхспособностями — мировые знаменитости, работающие на корпорацию. Однако супергерои оказываются волками в овечьих шкурах, которым нет дела до поклонников. Когда вскрываются их грязные дела, люди без сверхспособностей объединяются и начинают борьбу с героями, злоупотребляющими своими возможностями.
Фото: кадр из трейлера The Boys: Diabolical