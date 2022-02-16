Вышел трейлер спин-оффа антигеройского сериала «Пацаны»

Фото: кадр из трейлера The Boys: Diabolical

Премьера анимационного сериала-антологии «Пацаны: Осатанелые» состоится 4 марта. На платформе Amazon Prime Video покажут восемь серий.В роли Хьюи Кэмпбелла вернулся Саймон Пегг («Звездный путь», «Зомби по имени Шон»). В проекте также задействованы Джанкарло Эспозито, Сет Роген, Аквафина, Киран Калкин, Кристиан Слэйтер и другие артисты.The Boys: Diabolical — спин-офф антигеройского шоу «Пацаны», дебютировавшего в 2019 году. Оригинальный сериал основан на комиксах Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Его действие разворачивается в мире, где люди со сверхспособностями — мировые знаменитости, работающие на корпорацию. Однако супергерои оказываются волками в овечьих шкурах, которым нет дела до поклонников. Когда вскрываются их грязные дела, люди без сверхспособностей объединяются и начинают борьбу с героями, злоупотребляющими своими возможностями.