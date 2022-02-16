Фестиваль «Гитара. От классики до рока» пройдет в Москве

16.02.2022
Гитарный фестиваль в девятый раз состоится в Московском международном доме музыки, сообщают организаторы.
Концерты пройдут 20 и 26 февраля. В первый день выступят Анастасия Бардина (русская семиструнная гитара), Марина Крупкина (десятиструнная гитара), Дмитрий Малолетов, (электрогитара), Андрей Чернышов (лютня, барочная гитара, вокал). Вечер завершит выступление Евгения Финкельштейна (классическая гитара).
Посетители услышат классические и современные сочинения, произведения эпохи Возрождения и др.
Во второй день запланировано выступление Алексея Корбанова (классическая гитара), квартета Дмитрия Купцова, который представит сочинения в стиле джаз-мануш (цыганский джаз), дуэта гитариста Ровшана Мамедкулиева и флейтиста Станислава Ярошевского, а также группы Олега Изотова (электрогитара).
«Калейдоскоп жанров и стилей, характерный только для этого гитарного форума, позволит зрителям охватить широчайший спектр музыки от классики и позднего романтизма до фламенко, цыганского джаза, музыки в стиле crossover и рока», — говорится в описании гитарного форума.
Фото: pixabay