Граффити с Даниилом Хармсом в Петербурге заменят световой проекцией





Фото: pixabay

Изображение Даниила Хармса на стене дома 11 по улице Маяковского закрасят и заменят проекцией от Ленсвета, говорится в сообщении инициативной группы, выступающей за сохранение мурала.Варианты светового изображения будут прорабатывать и согласовывать с жителями дома. Активисты выразили надежду на то, что удастся создать проекцию, которая впишется в облик улицы.Отмечается, что в ближайшем будущем администрация Центрального района Петербурга и собственники квартир на Маяковского, 11, подпишут мировое соглашение, которое защитники граффити назвали «компромиссным решением».«С одной стороны, жаль, что полюбившееся горожанам изображение будет закрашено до конца лета. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что юридических возможностей сохранения мурала не было», — говорится в сообщении.В феврале 2016 года на стене дома, в котором проживал Даниил Хармс, появился портрет поэта, созданный стрит-артистами Пашей Касом и Павлом Мокичем. Осенью 2021 года Дзержинский райсуд Петербурга обязал закрасить рисунок. Жители дома и района выступали за сохранение граффити, однако добиться этого не удалось.