Озвучивший Бендера актер объяснил отказ от участия в новой «Футураме»

Американский актер озвучивания Джон Ди Маджио, голосом которого говорит робот Бендер, прокомментировал свое решение в Twitter.





По его словам, не только он, но и другие актеры заслуживают более высоких гонораров в продолжении. Джон Ди Маджио подчеркнул, что Бендер стал частью его души. Возвращение в важный для него проект на предложенных условиях он назвал «вопросом самоуважения». Он добавил, что у всех разные стратегии и границы, «своя цена» — кто-то согласился на предложение студии, кто-то остался при своем мнении.





По словам актера, он устал от индустрии, которая «просто использует время и талант актеров». Он поблагодарил пользователей за поддержку и выразил надежду на лучшее.





Ранее сообщалось, что культовый мультсериал «Футурама» вернется после 10-летнего перерыва. 20 новых эпизодов планируют выпустить на стриминге Hulu. К своим ролям вернутся многие актеры и актрисы из оригинального шоу за исключением Джона Ди Маджио, озвучившего робота Бендера, одного из главных героев. Премьера ожидается в 2023 году.





«Футурама» — сатирический научно-фантастический мультсериал, выходивший в 1999-2013 годах. За эти годы зрители увидели семь сезонов шоу.





Фото: кадр из мультсериала «Футурама»