Украинская певица Алина Паш отказалась от «Евровидения» из-за угроз

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Алина Паш рассказала, что столкнулась с хейтом и угрозами в соцсетях. Это произошло после скандала, связанного с тем, что певица находится в базе украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.Исполнительница отметила, что не хочет дальше оставаться «в этой грязной истории». Она выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации, а также подчеркнула, что соблюдает законы Украины.«Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взломам социальных сетей, угрозам», — говорится в ее посте.Ранее Алина Паш стала представительницей Украины на «Евровидении» по итогам национального отбора. С 2019 года ее имя значится в базе сайта «Миротворец», где публикуют данные людей, которых авторы считают причастными к конфликту в Донбассе и другим событиям. Певицу внесли в базу из-за пересечения границы с Крымом в 2015 году, когда она посещала полуостров с концертом.По информации издания «Суспільне», Паш пересекла границу со стороны Украины и выступила на частном мероприятии украинских граждан, не нарушив ни закона, ни правил конкурса. Однако Госпогранслужба Украины заявила, что не выдавала ей справку о законном пересечении границы.По словам Паш, документ, в котором были указаны реальные данные о поездке, получил представитель ее команды. Певица заявила о готовности помочь правоохранителям в расследовании о происхождении справки, а также извинилась.