В «Ельцин Центре» сообщили о восстановлении картины Анны Лепорской

Фото: piхabay

По его словам, реставрация картины «Три фигуры», поврежденной на выставке в арт-галерее «Ельцин Центра» в Екатеринбурге, завершилась.«Сейчас реставрационные работы завершены, страховой случай закрыт, деньги выплачены», — сказал Александр Дроздов.Он добавил, что лаковый слой полотна был поврежден не так сильно, хотя следы от шариковой ручки могут быть опаснее для картин, чем брызги краски.По словам исполнительного директора, инцидент связан с серьезными репутационными рисками. После него в «Ельцин Центр» прибыла комиссия Минкультуры РФ, по итогам работы высказавшая замечания и предложения по учету и хранению музейных ценностей.«Однако что касается арт-галереи с точки зрения организации и средств охраны, было сделано все необходимое. Но, как видите, сработал человеческий фактор», — добавил он.В конце 2021 года картине «Три фигуры» Анны Лепорской из коллекции Третьяковки, выставлявшейся в Екатеринбурге, неизвестный пририсовал глаза. Им оказался сотрудник охранного предприятия, работающего в «Ельцин Центре». По факту повреждения полотна возбудили уголовное дело о вандализме. По словам 63-летнего охранника, ставшего инвалидом третьей группы после первой чеченской войны, он принял картину за детский рисунок.