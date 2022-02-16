В музее-квартире Пушкина в Петербурге начала работать выставка о памятниках на месте дуэли поэта

Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге открыл в среду, 16 февраля, выставку о предыстории возникновения памятника на месте дуэли поэта с Дантесом. Об этом информирует ТАСС.

В числе экспонатов — кора от березы, возле которой, по преданию, стоял Пушкин во время поединка, а также малоизвестные изображения памятников, сменявших друг друга в первые десятилетия прошлого века.





«Интереснейший, трогательный предмет — это рисунок художника Ивана Красницкого 1880 года. Он нарисовал это место, где были березы и долго сохранялись, и старожилы говорили, что возле этих берез произошла дуэль. Он снял с дерева кусочек бересты и прикрепил ее к листу бумаги. На камерной выставке мы видим живьем этот кусочек березы, которая помнила когда-то звуки этих выстрелов», — сообщила ТАСС заведующая Мемориальным музеем-квартирой А. С. Пушкина и куратор выставки Галина Седова.





Посетители также могут увидеть фотографии первого памятника у Черной речки, установленного в начале 90-х годов XIX века Императорским Царскосельским скаковым обществом, а также малоизвестные литографированные изображения памятников, которые размещались на месте дуэли в последующие десятилетия.





Выставка «Памятники на месте дуэли» на цокольном этаже музея-квартиры на набережной Мойки, 12, будет работать по 14 марта.





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