На фестивале «Дух огня» в ХМАО продемонстрируют фильмы более 30 стран

16.02.2022
Участники из более чем 30 стран будут показывать фильмы на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Он пройдет с 22 по 28 февраля, рассказали ТАСС организаторы мероприятия.
«22 февраля в Ханты-Мансийске начнется сразу два международных фестиваля кинодебютов „Дух огня“, где по традиции будут представлены лучшие картины молодых режиссеров из России и еще более чем 30 стран», — сообщили организаторы.
В конкурсную программу «Дебют — короткий метр» будут включены 34 фильма российских режиссеров: 17 — в конкурсе XIX фестиваля и 17 — в конкурсе XX фестиваля, среди них мировые и национальные премьеры.
На фестивале будут представлены работы независимых постановщиков, а также выпускников ведущих российских киношкол, в том числе ВГИКа, Московской школы нового кино, Московской школы кино, Школы Родченко и других.
Фото: Pixabay