Государственный Эрмитаж покажет работы 29 русских художников XIX — начала XX века на выставке в культурно-просветительском центре Екатеринбурга с 26 февраля по 18 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В числе экспонатов «Портрет Н. А. Охотникова» Карла Брюллова, который будет выставляться впервые после реставрации, заявил куратор проекта, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Юрий Гудыменко.





«Приехала экспозиция из 57 картин 29 мастеров — это знаменитые и достаточно известные мастера. <...> Здесь на таком небольшом пространстве можно увидеть воочию эволюцию портретного жанра <...> за 100 лет, крайние даты — 1812-1914. <...> Вещи, которые мы сюда привезли, в основном находятся в фондах Эрмитажа. <...> Просто приехать и посмотреть их в Петербурге не получится — в Екатеринбурге прекрасная возможность увидеть все это во время выставки», — рассказал он.





По данным пресс-службы Екатеринбургского музея изобразительных искусств, в экспозиции также будут представлены произведения Владимира Боровиковского, Ореста Кипренского, Василия Тропинина, Василия Перова, Ивана Крамского, Николая Ге, Константина Маковского, Николая Богданова-Бельского, Леонида Пастернака, Бориса Кустодиева и других.





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