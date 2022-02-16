Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» поставил новый рекорд









Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» «Человек-паук: Нет пути домой» вышел в кинотеатрах в декабре 2021 года. Это третий фильм в перезапуске франшизы с Томом Холландом в главной роли. Компанию ему составили Зендея, Джейкоб Баталон, Бенедикт Камбербэтч, а также Тоби Магуйар и Эндрю Гарфилд, сыгравшие Человека-паука в предыдущих версиях.

«Нет пути домой» Джона Уоттса заработал 760,988 млн долларов за 60 дней, а «Аватару» Джеймса Кэмерона потребовалось девять месяцев и повторный релиз в 2010 году. Супергеройский блокбастер стал третьим самым кассовым фильмом в прокате США.Последний фильм о Паучке сохраняет лидерство в американском прокате в течение шести из девяти уик-эндов. Аналогичного успеха ранее добились «Возвращение джедая», «Беглец», «Человек дождя», «Рокки-4», «Язык нежности».При этом «Аватар» остается самым кассовым фильмом в истории кинематографа со сборами в 2,84 млрд долларов. В рейтинге мирового проката «Нет пути домой» с общими сборами в 1,8 млрд долларов пока добрался только до шестой строчки. При этом он стал первым фильмом в пандемию, перешагнувшим миллиардную отметку.