Грядущий фильм по «Трансформерам» станет первым в новой трилогии





Фото: кадр из фильма «Трансформеры 3: Темная сторона Луны»

Блокбастер «Трансформеры: Восхождение Звероботов», выход которого запланирован на 2023 год, заложит основу новой кинотрилогии. Кроме того, осенью 2022 года на канале Nickelodeon дебютирует новый анимационный сериал, а в июле 2024 года выйдет полнометражный мультфильм (первый с 1986 года). В случае его успеха франшиза может получить еще одно ответвление.Несмотря на снижение сборов двух последних картин, Paramount Pictures планирует развивать франшизу о противостоянии разумных роботов с планеты Кибертрон, которые могут преображаться в разную технику.Премьеру «Восхождения Звероботов» Стивена Кейпла-младшего в кинотеатрах назначили на 8 июля 2023 года. Позже фильм появится на стриминге Paramount+.