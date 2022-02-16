Федор Бондарчук исполнит роль Федора Конюхова в ленте «Повелитель ветра»

Режиссер Игорь Волошин начнет в апреле съемки картины «Повелитель ветра» о путешествии Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг света. Главную роль в фильме сыграет Федор Бондарчук. Об этом сообщила пресс-служба компании Art Pictures Studio.

«Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека безграничны, а человеческого духа — непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению — дерзать и быть свободными творцами своей жизни. Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного», — процитировали в пресс-службе Волошина.





Картина создается компаниями Art Pictures Studio и «Водород». Продюсерами выступают Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Денис Баглай и Федор Бондарчук.





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