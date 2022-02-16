Музыкальный фестиваль «Дикая мята» присоединился к программе «Пушкинская карта»

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята. Green» первым среди крупных опер-эйров присоединился к программе «Пушкинская карта». Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь фестиваля Илья Зинин.

«С 16 февраля билет на первый уик-энд крупнейшего независимого фестиваля „Дикая мята“ можно приобрести по „Пушкинской карте“. Мы стали первыми из крупных опен-эйров с такой возможностью», — уточнил собеседник агентства.





Фестиваль «Дикая мята. Green» намечен на 17-19 июня в Тульской области. На пяти сценах выступят группы The Hatters, «Тараканы!», Tequilajazzz, «Несчастный случай» и др.





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