Семья погибшей Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина

Заявление в отношении пяти человек подали от имени мужа и сына кинематографистки, застреленной на съемках «Ржавчины». Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-конференцию представителей семьи.





По сообщению издания, иск подали в суд штата Нью-Мексико. Ответчиками по нему проходят актер Алек Болдуин, помощник режиссера Дэвид Холлс, директор фильма Кэтрин Уолтерс, специалистка по оружию Ханна Гутьеррес Рид и поставщик оружия Сет Кенни.





По словам адвоката Брайана Паниша, ответчики знали о случайных выстрелах, произошедших на площадке до гибели оператора, однако проигнорировали жалобы команды и отказались от подготовки к съемкам с выстрелом. Он отметил, что «безрассудное поведение и меры по сокращению расходов» привели к смерти женщины, у которой остались муж и девятилетний сын.





По словам защитников Болдуина и других ответчиков, до съемок два специалиста проверили оружие на безопасность.





Этот иск стал третьим в отношении съемочной группы. Ранее в суд обратились руководитель группы осветителей и помощница режиссера по сценарию, по словам которой в роковой сцене не предполагался выстрел из пистолета.





В октябре 2021 года не съемках вестерна «Ржавчина» в результате выстрела из пистолета, находившегося в руках Алека Болдуина, погибла оператор Галина Хатчинс, ранения получил режиссер Джоэл Соуз.





Фото: кадр из фильма «Неидеальное убийство»