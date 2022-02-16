В Москве прошла премьера фильма «11 молчаливых мужчин»

В киноцентре «Октябрь» в Москве прошла премьера экшн-драмы «11 молчаливых мужчин» о турне футболистов московского «Динамо» по Великобритании в 1945 году. Об этом пишет ТАСС.

«Эту историю Алексей Пиманов мне рассказал года два-три назад. Я слушала совершенно завороженно. Он продолжал рассказывать больше, и я начинала понимать, что это серьезная, кропотливая, практически документальная работа. <...> Когда люди делают что-то так искренне, честно, в таких сложнейших условиях, то очень хочется им помогать. Очень хочется, чтобы у них получалось. Еще больше хочется, чтобы получалось у российского кино в такой непростой ситуации, хочется, чтобы как можно больше людей пришло в кино в разных регионах, чтобы эпидемиологическая обстановка им позволила это сделать. Это действительно семейная картина», — сказала со сцены министр культуры России Ольга Любимова.





Она назвала картину лучшей работой Пиманова.





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