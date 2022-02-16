Мировая премьера российского фильма «Хочу замуж» cостоится на кинофестивале в Белграде

Премьера в мире российского фильма «Хочу замуж» режиссера Сони Карпуниной пройдет в Белграде 5 марта в рамках спецпоказа юбилейного Белградского международного кинофестиваля Fest. Об этом сообщила пресс-служба киносмотра.

«Мировая премьера нового российского фильма Милоша Биковича „Хочу замуж“ состоится 5 марта в Белграде на фестивале Fest в рамках специального показа параллельно с российской премьерой. Знаменитый актер Милош Бикович, который будет председательствовать в жюри основной конкурсной программы фестиваля, играет главную роль в этом фильме, а также является одним из продюсеров. Режиссером картины выступила Соня Карпунина, кинорежиссер, актриса и сценарист из России», — говорится в сообщении.





Юбилейный Белградский международный кинофестиваль Fest состоится в этом году с 25 февраля по 6 марта в Белграде.





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