В Историческом музее продемонстрируют лучшие работы современных ювелиров

Выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России» начнет работать в среду, 16 февраля, в Государственном историческом музее (ГИМ), пишет ТАСС.

Это совместный проект ГИМ и Гохрана России, который ознакомит посетителей с лучшими работами современных мастеров, сообщает пресс-служба музея.





«Это коллекция современных мастеров. По концепции выставки здесь представлены и исторические работы, причем это работы наших выдающихся ювелиров конца XIX — начала XX века, представителей знаменитых фирм, которые составили славу ювелирных мастеров России. В целом это общий показ памятников, где вы можете увидеть и развитие традиций, и развитие технологий, развитие вообще нашей традиционной эстетики, отношения к ювелирному произведению, к ювелирному искусству, к оружейному искусству», — рассказал директор Исторического музея Алексей Левыкин.





Центральную часть выставки занимают работы победителей государственного конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI век», который проводится Гохраном России при поддержке Минкультуры РФ с участием Гильдии ювелиров России.





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