Netflix хочет создать киновселенную по видеоигре BioShock

Фото: 2K Boston/2K Australia, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=1819498

По информации издания, соглашение между компаниями разрабатывали около года. Пока у проекта нет режиссера, сценариста и каста, а сюжет держится в тайне.Шутер от первого лица BioShock с элементами ролевой игры дебютировал в 2007 году. В дальнейшем вышли два сиквела.Действие разворачивается в 1960 году вокруг Джека, выжившего в авиакатастрофе и попавшего в подводный город Восторг. Его тайно создал на дне Атлантического океана в 1946 году состоятельный промышленник, выходец из СССР Эндрю Райан (Андрей Раяновский), который хотел построить идеальное общество, но установил диктатуру.Утопия пала в результате его политики, приведшей к расколу общества и гражданской войне, а также последствий открытия сыворотки, наделяющей сверхспособностями. Джек исследует разрушающийся Восторг, где люди живут в зависимости от сыворотки и страхе перед мутировавшими согражданами.