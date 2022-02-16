Netflix хочет создать киновселенную по видеоигре BioShock

16.02.2022
Серию шутеров, вдохновленных утопиями и антиутопиями ХХ века, стриминговый сервис экранизирует совместно с Take-Two, передает The Hollywood Reporter.
По информации издания, соглашение между компаниями разрабатывали около года. Пока у проекта нет режиссера, сценариста и каста, а сюжет держится в тайне.
Шутер от первого лица BioShock с элементами ролевой игры дебютировал в 2007 году. В дальнейшем вышли два сиквела.
Действие разворачивается в 1960 году вокруг Джека, выжившего в авиакатастрофе и попавшего в подводный город Восторг. Его тайно создал на дне Атлантического океана в 1946 году состоятельный промышленник, выходец из СССР Эндрю Райан (Андрей Раяновский), который хотел построить идеальное общество, но установил диктатуру.
Утопия пала в результате его политики, приведшей к расколу общества и гражданской войне, а также последствий открытия сыворотки, наделяющей сверхспособностями. Джек исследует разрушающийся Восторг, где люди живут в зависимости от сыворотки и страхе перед мутировавшими согражданами.
Фото: 2K Boston/2K Australia, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=1819498